        Marmaris'e bayramda yaklaşık 44 bin araç giriş yaptı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ramazan Bayramı tatili süresince 43 bin 880 aracın giriş yaptığı bildirildi.

        Giriş: 23.03.2026 - 18:25 Güncelleme:
        Marmaris'e bayramda yaklaşık 44 bin araç giriş yaptı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ramazan Bayramı tatili süresince 43 bin 880 aracın giriş yaptığı bildirildi.

        Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili dolayısıyla artan trafik yoğunluğu karşısında vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürdü.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile sabit noktalar ve seyir halindeki ekiplerce gerçekleştirilen uygulamalarda, toplam 2 bin 204 araç sorgulandı.

        Denetimler kapsamında, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 1254 araç ve sürücüsüne toplam 5 milyon 69 bin 806 lira idari para cezası uygulandı.

        - Kask ihlali en üst sırada

        Cezai işlemlerin dökümünde, kask takmadığı tespit edilen 764 ve emniyet kemeri kullanmayan 98 sürücü ilk sıralarda yer aldı. Diğer trafik kurallarını ihlal eden 268 sürücüye de ilgili maddelerden cezai işlem yapıldı.

        Denetimler sırasında eksikleri bulunan 16 araç ise trafikten menedilerek otoparka çekildi.

        Emniyet yetkilileri, bayram süresince ilçeye giriş yapan 43 bin 880 aracın güvenli trafik ortamında seyretmesi için denetimlerin aralıksız gerçekleştiğini kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

