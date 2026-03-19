        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da bayramlaşma töreni yapıldı

        Muğla'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Giriş: 19.03.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Valilik bahçesindeki programda, Vali İdris Akbıyık, törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşların bulunduğu masaları gezerek tek tek bayramlaştı.

        Bayramlaşma törenine, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, siyasi patilerin il başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Törende konuşan Vali Akbıyık, Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

        Hayırlı, sağlıklı, huzurlu, özellikle trafik kazalarının yaşanmadığı bir bayram dileğinde bulunan Akbıyık, "Sadece Muğla'nın değil, tüm Türkiye'nin ve İslam aleminin bayramını kutluyorum. Bu güzel günlere kavuşamayan, zulüm altında olan Gazze'nin, Filistin'in ve Doğu Türkistan'ın da bayramlarını kutluyor, Allah’tan onlara yardım diliyorum. Bayramlar, dargınlıkların sona erdiği, barışın ve sevginin hakim olduğu günlerdir. Muğla'da da bu tabloyu görmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Bodrum doldu taştı! 1 günde 25 bin araç!
        Ramazan Günlüğü
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        MUSKİ, Kötekli 261. sokaktaki su basınç sorununu giderdi
        Bodrum'da bayram denetimleri sıkı: 1 günde 25 bin araç girdi
        Köyceğiz'de çocuklar son teravihte bayram harçlıklarını aldı
        Köyceğiz'de voleybol coşkusu, 150 sporcu aynı sahada buluştu
        Bodrum'a bir günde 25 bin araç giriş yaptı
        Marmaris'te bayram öncesi güvenlik toplantısı
