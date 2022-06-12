Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosikletteki Yüksel Yertürk (52) ile Sabri Bağcı (46) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Ortaca-Dalyan kara yolunda meydana geldi. Ortaca istikametinden Dalyan Mahallesi'ne giden Yüksel Yertürk yönetimindeki 48 RL 489 plakalı motosiklete, Tayfun Can Karakuş yönetimindeki 48 AAZ 529 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Yertürk ve arkasında yolcu olarak bulunan Sabri Bağcı yola savrulurken, otomobil de şarampole yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yertürk ile kasksız olduğu belirtilen Bağcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Karakuş ile yanındaki Ramazan Ülker de hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ortaca Süleyman İLTER
2022-06-12 16:30:28
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