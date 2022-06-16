Bodrum´da 'beyaz gece' etkinliği yapıldı 



BODRUM, (DHA) Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen 'Beyaz Gece' etkinliği dün gerçekleştirildi. Katılımcılar ve davetlilerin, beyaz giyinerek katıldıkları gece tam bir görsel şölene dönüştü. Yoğun katılımla gerçekleşen organizasyonun tüm geliri vakıfa bağışlandı. Vakıf yönetim kurulunun ev sahipliği yaptığı geceye, Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Utku Meral ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe de katıldı. Sunuculuğunu Alp Kırşan'ın yaptığı ve Sibel Tüzün'ün sahne aldığı unutulmaz gecede süperstar Ajda Pekkan, Bora Gencer, Ali Şen ve Erman Toroğlu da Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nı desteklemek için etkinliğe katılanlar arasında yer aldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Numan Balaban, geceye destek olan herkese teşekkürlerini iletti. Balaban ayrıca tüm gönüllüleri, yapılan çalışmaları görmeleri için Bodrum Turgutreis´te bulunan merkezlerine davet etti. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum DHA

2022-06-16 15:32:39



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