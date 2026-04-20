Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kurtaran-2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı

        Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı Kurtaran-2026 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü safhası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 12:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nden hareket eden TCG Alemdar denizaltı personel arama kurtarma gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı.

        Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay, gemideki brifingde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan Kurtaran-2026'nın Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından icra edildiğini söyledi.

        Kurtaran-2026 Tatbikatı'nda satha çıkma kabiliyetini yitiren denizaltının personelinin, NATO üyesi ülkeler ve diğer ülkelerin katılımı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan milli kurtarma unsurları vasıtasıyla kurtarılacağını belirten Günay, şunları kaydetti:

        "Tatbikat, kurtarma unsurlarının konuşlu bulundukları ülkelerden hava ve deniz yolu ile kaza bölgesine en seri şekilde transfer edilebilmesi, NATO üyesi olmayan ülkeler ile denizaltıdan personel kurtarma konularında ileride yapılabilecek ortak kurtarma operasyonları için yöntemler geliştirmesi, denizaltı tahliye ve kurtarma harekatında ortaya çıkabilecek kitlesel yaralanmalara uygun olarak triyaj, tıbbi tedavi ile rekompresyon veya satıh dekompresyonu tedavilerinin yapılması ve tıbbi tahliyenin icra edilmesidir."

        Günay, NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM) tarafından planlanan DYNAMIC MINOTAUR Masabaşı Tatbikatı'nın 16-17 Nisan'da Türkiye ev sahipliğinde Kurtaran-2026 Tatbikatı ile ilişkilendirilerek icra edildiğini ifade etti.

        Masa başında alınan kararlarla gerçek zamanlı olarak gemilerin manevra yapması ve kurtarma sistemlerinin seferber edilerek test edilmesi ve planlamaya fiziksel bir boyut kazandırarak birlikte çalışılabilirliğin artırılmasının amaçlandığını vurgulayan Günay, "Kurtaran-2026 Tatbikatı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından icra edilen ve bu yıl 9'uncusu olarak Aksaz Marmaris bölgesinde icra edilecek fiili denizaltıdan personel kurtarma tatbikatıdır." diye konuştu.

        Tatbikat süresince farklı sahalarda dibe oturmuş denizaltılara, milli kurtarma gemileri ile müdahalede bulunulacağını anlatan Günay, "Tatbikatın hedef kitlesi denizaltı arama kurtarma harekatında görev alan yüzer, dalar, uçar unsurlar ve teşkil edilmiş karargahlardır." dedi.

        Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 fırkateyn, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 2 kurtarma ve yedekleme gemisi, 3 denizaltı, 2 mayın avlama gemisi, 2 tuzla sınıfı karakol gemisi, 1 büyük liman römorkörü, 1 deniz karakol uçağı, 2 helikopter, 2 insansız hava aracı, 1 paraşütle arama kurtarma timi, 1 denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timinin iştirak ettiğini bildiren Günay, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 AS-532 couger ambulans helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 CASA CN-235 tipi nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 sahil güvenlik botunun destek verdiğini aktardı.

        Tatbikat sırasında yandan taramalı sonar, uzaktan kumandalı sualtı araçları, atmosferik dalış elbisesi, kurtarma çanı, denizaltı harici havalandırma sistemi kullanılacağını, scuba ve satıhtan ikmalli dalış sistemi ile dalışlar icra edileceğini belirten Günay, şöyle devam etti:

        "Kurtaran-2026 denizaltıdan personel kurtarma tatbikatı kapsamında 15 Nisan'da tatbikata katılan tüm milli unsurların ve yabancı gözlemcilerin katılımıyla tatbikat öncesi seyir brifingi icra edilmiştir. Tatbikatın fiili safhasında, denizaltı harekat kontrol makamınca verilen alarm mesajı ile başlamış, tatbikata iştirak eden arama kurtarma birlikleri, Aksaz Deniz Üssü'nden ileri hareket ettirilerek, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranması, tespiti ve teşhisi faaliyetleri icra edilmiştir. Müteakip günlerde tanziri olarak satha çıkma kabiliyetini yitirmiş bir denizaltıya istinaden personel kurtarma araçları ile müdahale ve personel tahliyesi, harici havalandırma, acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması, paraşütle arama kurtarma ekibi ile sudan çıkarma ve ilk tıbbi müdahale, kazazedelerin triyaj, tedavi ve tıbbi tahliyeleri için gerekli tıbbi desteğin verilmesi, faaliyetleri icra edilmiştir."

        Günay, Kurtaran-2026 Tatbikatı'nın basın gününde arama kurtarma unsurlarının tanıtımı ve fiili olarak yapılan kurtarma eğitimlerinin sergilenmesinin yapılacağını belirtti.

        Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Yalçın Payal, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, Denizaltı Filosu Komutanı Tümamiral Timur Yılmaz ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz katıldı.

        Tatbikatın seçkin gözlemci günü safhasını 22 ülkeden 11 askeri ataşenin de dahil olduğu 34 gözlemci de takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Çocuk nüfus oranı dipte
        Çocuk nüfus oranı dipte
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz
        Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Hollywood'un en yüksek ücretini alacak
        Hollywood'un en yüksek ücretini alacak
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek

        Benzer Haberler

        Otomobil, refüjdeki direğe çarptı: 4 yaralı
        Otomobil, refüjdeki direğe çarptı: 4 yaralı
        Muğlaspor yönetiminde sağduyu çağrısı geldi
        Muğlaspor yönetiminde sağduyu çağrısı geldi
        Bodrum FK'da play-off sevinci
        Bodrum FK'da play-off sevinci
        Yatağan'da şehit öğretmen ve öğrenciler için lokma hayrı yapıldı
        Yatağan'da şehit öğretmen ve öğrenciler için lokma hayrı yapıldı
        Erzurumspor FK oyuncuları basın toplantısını basıp kutlama yaptı
        Erzurumspor FK oyuncuları basın toplantısını basıp kutlama yaptı
        Başkan Dal şampiyonluğu vefat eden annesine armağan etti
        Başkan Dal şampiyonluğu vefat eden annesine armağan etti