Başkan Gürün’den Babalar Günü mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Babalar Günü nedeni ile kutlama mesajı yayımladı.

Yaşamları boyunca fedakarca ailesi, evlatları için çalışan, varlıklarıyla güç veren babaların çocukların ilk kahramanı olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Haziran aylarının üçüncü pazarını Babalar Günü olarak kutluyoruz. Bizler için güvenin ve gücün simgesi babalarımızı, başımızın tacı annelerimizi sadece yılın belirli günleri değil her gün hatırlamalı, sevgi ve saygıyla onların yanında olmalıyız. Babalık yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Bizleri hayata hazırlayan, destek olan, sevgisi ve güveni daima aranan babalarımız, vazgeçilmez değerlerimiz, hayat zenginliğimizdir. Babalar her şeyi evlatları için yaparlar. Ailesinin daha mutlu, daha rahat yaşaması için gece gündüz çalışan, bütün fedakar babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş tüm babaları da özlem ve rahmetle anıyorum” dedi.

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