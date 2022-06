Muğla Valisi Sayın Orhan Tavlı’nın “Babalar Günü” Mesajı

Muğla valisi Orhan Tavlı, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü mesajı yayımladı.

Vali Tavlı mesajında, “Hayatımızın her anında varlıkları ile bizleri onurlandıran evlatlarının mutluluğu ve geleceğe güvenle hazırlanmasında büyük bir özveriyle ellerinden gelen tüm gayreti sarf eden tüm babalarımıza şükran borçluyuz. Güçlü aile yapısının korunmasında, milli ve manevi değerlerimizin nesilden nesile aktarılmasında önemli sorumluluklar üstlenen babalarımız, tıpkı annelerimiz gibi iyi günde, kötü günde evlatlarının yanında bulunarak karşılıksız sevgiyi ve fedakarlığı bizlere en güzel şekilde göstermektedirler. Bu itibarla, anne ve babalarımızın rızasını kazanmak, onlara karşı her zaman vefa göstermek her evladın önceliği olmalıdır. Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum” dedi.

