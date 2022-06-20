Sakin Kent Akyaka plajı ‘Mavi’ gerdanlığını taktı Muğla’nın sakin kent unvanlı Ula’nın Akyaka plajına Mavi Bayrak düzenlenen törenle asıldı.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından plajlar, marinalar ve teknelere bir yıllığına verilen ‘Mavi Bayrak’lar belirlenen kriterleri taşıyan plaj, marina ve teknelere asılmaya başlandı.

Çevre, eğitim, güvenlik ve suyun temizliği ve sürdürülebilir tekne turizmi gibi kriterlerin ön planda tutulduğu plajlar için 27, marinalar için ise 22 kriter ve özel teknelerin istenen şartları yerine getirmesi durumunda bir yıllığına Mavi Bayrak asmaya hak kazanıyor.

Muğla’da 2022 yılında 111 plaj, 8 Marina ve 2 yat mavi bayrak asmaya hak kazandı. Mavi Bayrak asmaya hak kazanan plajlardan Ula’nın Sakin Kent unvanlı Akyaka sahiline Belediye Başkanı Özay Türkler, Mavi Bayrak Koordinatörü Gürcan Kaya, İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisi Can Tuğrul Sandraz’ın katılımı ile Mavi Bayrak sahildeki direğe asıldı.

200 metre uzunluğundaki Akyaka Plajı 2008 yılından bu yana düzenli olarak Mavi Bayrak asmaya hak kazanıyor.

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