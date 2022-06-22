Köyceğiz yangını kontrol altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde öğlen saatlerinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Toparlar Mahallesi Şelale yakınlarında Değirmendere Mevkiinde çıkan yangın saat 18.00’de kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yangına 3 uçak, 4 yangın helikopteri ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından müdahale edildi. Yangına karadan ve havadan yoğun bir şekilde müdahale edilerek yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.