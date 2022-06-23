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Bodrum, Optimist Dünya Şampiyonası'na hazır

DHA

Bodrum, Optimist Dünya Şampiyonası'na hazır


BODRUM, (DHA)Bodrum, 27 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı 2022 Optimist Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarda sona yaklaştı. Şampiyonaya hazırlık çalışmaları kapsamında Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin de içinde yer aldığı İçmeler Mevkii Yelken Kulüp'te Belediye Etüt Proje Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında son dokunuşlar yapılıyor. 62 ülkeden 286 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek Dünya Optimist Şampiyonası öncesinde Yelken Kulüp'te kayıkhane, derslikler, tuvalet, duş, soyunma odaları, oturma alanları, sahil ve iskelede gerçekleştirilen çalışmalar tamamlanırken Bodrum Belediye AŞ'ye ait İçmeler Yelken Kafe de yeni yerinde hizmet vermeye başladı.
Bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan Bodrum'da uluslararası standartlara uygun, ülkemize yakışır bir tesisi ilçemize kazandırmaktan dolayı çok mutluyuz. Bodrum'a ve halkımıza yakışan, kentimizin doğru tanıtılmasına hizmet edecek tesislere ve organizasyonlara ihtiyacımız var. 2022 Optimist Dünya Şampiyonası da bu organizasyonlardan biri. İçmeler'de bulunan tesisimizi yoğun bir çalışma sonrasında dünya standartlarına uygun, modern ve kullanışlı bir hale getirdik. Genç sporcularımızın denizle buluştuğu ve kıyasıya rekabet ettiği Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübü tesislerimiz birçok dünya ülkesinden sporcuları ağırlayarak çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Şampiyonaya katılacak sporculara başarılar dilerim" dedi.
ANTRENÖR ÇİÇEK: DÜNYA STANDARTLARINDA BİR TESİS OLDU
Çalışmalarda artık son kısma geldiklerini ifade eden B.B.Bodrumspor Kulübü Optimist Antrenörü Serdar Çiçek, "Dünya standartlarında bir yelken tesisi oldu diyebiliriz. Tüm tesis, yelken sporu için fonksiyonel bir hale geldi. Aynı zamanda kafelerimiz de yenilendi. Bu çalışmalar için Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a ve tüm belediye birimlerine teşekkür ederiz. Şampiyona resmi olarak ayın 27'sinde başlıyor ama şu anda birçok ülkeden şampiyonaya hazırlık için gelip burada antrenman yapan sporcular var. 62 ülkeden 286 sporcu şampiyonaya katılım sağlayacak. Bugüne kadar dünya şampiyonalarına en fazla katılım 2017 yılında 281 kişi ile Tayland'da gerçekleştirilmiş. Bodrum'da düzenlenecek olan dünya şampiyonası da katılım anlamında bir rekor olacak" diye konuştu.
Bodrum Belediyesi Etüt Proje Personeli İç Mimar Figen Helik, "Sporcularımıza daha iyi imkanlar sunmak adına yelken kulüpte çeşitli yenilikler yaptık. Bu yıl gerçekleşecek olan optimist dünya şampiyonası öncesinde çok iyi bir şekilde hazırlığımızı yapmış bulunmaktayız. Dış cephelerde ve iç mekanlarda değişiklikler yapıldı. Sporcularımızın soyunma odalarının tadilatları gerçekleştirildi. Aynı zamanda çekek yerleri ve iskele yeniden düzenlendi. Sporcularımız için tüm olanaklar düşünüldü. Yine belediyemizin kafesi burada hizmet verecek" şeklinde konuştu. Ayrıca tesis ve plaj, 2022 Optimist Dünya Şampiyonası'na hazırlık ve yarış dolaysıyla 18 Haziran-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında kullanıma kapalı olacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla
2022-06-23 13:58:20

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