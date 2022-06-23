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Tahliye edilen vatandaşlar evlerine dönüyor Vatandaşlar: “Devletimiz daha ne yapsın” Marmaris yangınında alevlerin yerleşim birimlerini tehdit etmesi sonrası tedbir amaçlı konutlarından tahliye edilen vatandaşlar geri dönmeye başladı

İHA

Tahliye edilen vatandaşlar evlerine dönüyor Vatandaşlar: “Devletimiz daha ne yapsın” Marmaris yangınında alevlerin yerleşim birimlerini tehdit etmesi sonrası tedbir amaçlı konutlarından tahliye edilen vatandaşlar geri dönmeye başladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Değirmenyanı ve Bördübet bölgelerinde alevlerin yerleşim birimlerini tehdit etme ihtimali üzerine tedbir amacıyla boşaltılan evlerdeki vatandaşlar, tekrar evlerine dönmeye başladılar.
Tedbir amacıyla tahliye edilen vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimlerince acil ihtiyaçlar çerçevesinde, 51 haneye 3’er bin lira destek verilecek. Muğla Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri kapı kapı dolaşıp tekrar evlerine dönen vatandaşlara hem ihtiyaçlarını soruyorlar, hem de geçmiş olsun ziyaretleri gerçekleştiriyor.
Evlerine tekrar dönen vatandaşlar, “Bizi buradan güvenli bir yere götürdüler. Yanacak türdeki eşyalarımız devletimiz kanalıyla taşındı. Hayvanların yiyeceklerini taşıdılar. Allah bin kere razı olsun. Yani tavuklarımıza kadar yardımcı oldular. Devlet daha ne yapsın. Şu anda hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Allah başımızdan eksik etmesin inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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