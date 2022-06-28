Datça açıklarında Yunanistan'ın ittiği 32 kaçak göçmen kurtarıldı

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Mehmet ÇİL/DATÇA,(Muğla),(DHA)-MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında 29 kaçak göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 kaçak göçmen ise kurtarıldı.

Datça açıklarında saat 02.30 sıralarında can salları içerisindeki 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtildi. İşlemleri tamamlanan göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Diğer yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında saat 07.30 sıralarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, durdurulan lastik bottaki 29 kaçak göçmeni yakaladı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-06-28 08:09:49



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