Muğla'nun gururu Songül ve Emircan 

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MUĞLA, (DHA) - Fransa'nın Başkenti Paris'te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Songül Lök'ün de aralarında bulunduğu Okçuluk Makaralı Yay Kadın Milli Takımı şampiyon oldu. Yine Muğlalı okçu Emircan Haney'in bulunduğu Makaralı Yay Erkek Milli Takımı ise dünya ikincisi oldu. Kadın takımı, Büyük Britanya'yı 229'a 228 yenerek altın madalya kazandı. Erkekler finalde Fransa'ya 233'e 229 yenilerek ikincilik kürsüsüne çıktı.

DHA-Spor Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)

2022-06-28 12:13:50



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