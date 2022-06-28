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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da bir ayda 10 bin tondan fazla asfalt serimi yapıldı

İHA

Bodrum'da bir ayda 10 bin tondan fazla asfalt serimi yapıldı

Kentin birçok noktasında başlatılan altyapı çalışmaları, farklı mahallelerde devam ederken Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, belirlenen plan doğrultusunda üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Şimdiye kadar haziran ayı süresince Bodrum Belediyesi Asfalt Şantiyesinden toplam 10 bin 562 ton asfalt çıkışı yapıldı. 161 palet parke ise mahallelerde döşenirken 2 bin 500 m2 parke yol döşemesi gerçekleşti. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, altyapı çalışmalarının tamamlandığı ve Bodrum Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan mahallelerde asfalt serimine ve tamirat çalışmalarına tüm hızıyla devam edeceklerini belirtti.

Umurça Mahallesi Derviş Görgün Caddesi’nde, Mazıköy Mahallesi genelinde, Bahçelievler Mahallesi Şehit Kenan Aybey Caddesi’nde, Koyunbaba Mahallesi Asım Gündüz Sokak’ta, Geriş Mahallesi Burunköy Mevkii’nde ve Bitez Mahallesi 2143 Sokak’ta asfalt serim çalışmaları; Karaova Mahallesi 100. Yıl Caddesi’nde, Çırkan Mahallesi 5810 Sokak’ta ise parke döşeme ve tamirat çalışmaları; Yokuşbaşı Mahallesi 2221 Sokak’ta yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çarşı Mahallesi Eski Hükümet Sokak’ta Andazit Taşı Tamirat Çalışması, Umurca Mahallesi Derviş Görgün Caddesi ile Kumbahçe Mahallesi Begonvil Sokak ve Atatürk Caddesi, Cevatşakir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak’ta Asfalt Tamirat Çalışması yapılırken Çırkan Mahallesi 5831 Sokak, Turgutreis Mahallesi 40834084 Sokak, Yalıkavak Mahallesi Tilkicik Caddesi’nde asfalt yama çalışması gerçekleştirildi.

Ayrıca belli bölgelerde yol tesviye ve stabilize serimi çalışması, beton yol söküm ve tamiratı, beton perde dökümü, beton yol yapımı çalışmaları da sürüyor.

Öte yandan il genelinde kırsal mahallelerin yollarını yenilemeye ve genişletmeye devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ilçesine bağlı Mumcular, Mazı ve Yeniköy Mahallelerinde yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda asfalt çalışmasını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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