Alev alan kamyonete TOMA'lı müdahale

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alev alan kamyonete TOMA'lı müdahale

DHA

Alev alan kamyonete TOMA'lı müdahale


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da seyir halindeyken alev alan kamyonete, Toplumsal Müdahale Aracı ile (TOMA) müdahale edildi.
Uğur Mumcu Bulvarı'nda saat 12.30 sıralarında Ümit Tuna'nın kullandığı 35 DE 1285 plakalı kamyonetten dumanlar yükselmeye başladı. Kamyoneti yol kenarına çeken Tuna, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA, alevlere müdahale etti. Trafik ekiplerinin de desteğiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Kamyonetin motor kısmı zarar gördü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-07-01 15:25:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pınar Gültekin davasında yapılan itirazın detayları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında yapılan itirazın detayları ...
Pınar Gültekin cinayetinde Savcılık istinafa başvurdu Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde Pınar Gültekin cinayeti zanlısı Cemal Metin Avcı’ya verilen 23 yıl hapis kararına itiraz eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, itiraz gerekçeleri ile istinafa başvurdu
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayetinde Savcılık istinafa ...
Milas Belediyesi toplamadı, ortalık çöplüğe döndü
YEREL HABERLER Milas Belediyesi toplamadı, ortalık çöplüğe döndü
Kablo ve boru hırsızlık şüphelileri tutuklandı
YEREL HABERLER Kablo ve boru hırsızlık şüphelileri tutuklandı
Engelsiz plaj sayısı 21’e yükseldi Muğla Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Plajlar projesiyle engelli vatandaşların herkes gibi rahatça denizle buluşmalarını sağlarken, engelsiz plaj sayısını 21’e çıktı.
YEREL HABERLER Engelsiz plaj sayısı 21’e yükseldi Muğla Büyükşehir ...
Milaslı gençlerden kick boksta önemli derece
YEREL HABERLER Milaslı gençlerden kick boksta önemli derece
Büyükşehir Kırsaldaki Çınarlarına sahip çıkıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Kırsaldaki Çınarlar’ projesi ile kırsalda yaşamını sürdüren yaşlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için evlerine giderek hizmet veriyor.
YEREL HABERLER Büyükşehir Kırsaldaki Çınarlarına sahip çıkıyor Muğla ...
Kabotaj Bayramı Marmaris'te kutlandı
YEREL HABERLER Kabotaj Bayramı Marmaris'te kutlandı
MSKÜ 30’uncu yıl etkinliği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kuruluşunun 30’uncu yılı anısına Üniversite AKM 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda etkinlik düzenlendi.
YEREL HABERLER MSKÜ 30’uncu yıl etkinliği Muğla Sıtkı Koçman ...
TOMA bu defa yanan araca müdahale etti Toplumsal olayların yanı sıra, orman yangınlarında görev alan Muğla Emniyet Müdürlüğü TOMA ekipleri, seyir halinde yanmaya başlayan araca müdahale ederek söndürdü
YEREL HABERLER TOMA bu defa yanan araca müdahale etti Toplumsal ...
Yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü gündüz vakti şehre indi
YEREL HABERLER Yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü gündüz vakti ...
Doğa yürüyüşünde yaralanan kadını JAK kurtardı
YEREL HABERLER Doğa yürüyüşünde yaralanan kadını JAK kurtardı
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı
YEREL HABERLER Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet ...
Fethiyeli boksör Alcu uluslararası boks şampiyonluğu kupasını kazandı
YEREL HABERLER Fethiyeli boksör Alcu uluslararası boks şampiyonluğu ...
Muğlaspor 55. Yıl Fotoğraf Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Muğlaspor 55. Yıl Fotoğraf Sergisi açıldı
Köyceğiz’de Plaj Hentbolu Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Plaj Hentbolu Şampiyonası sona erdi
Milas'ta 2 öğrenci LGS’de tam puan aldı
YEREL HABERLER Milas'ta 2 öğrenci LGS’de tam puan aldı
Milas Şehir Mezarlığı, bayrama hazırlanıyor
YEREL HABERLER Milas Şehir Mezarlığı, bayrama hazırlanıyor
Tayini çıkan Hakim ve Savcılar için veda yemeği 2022 yılı yaz kararnamesi ile tayinleri çıkan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı, hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi.
YEREL HABERLER Tayini çıkan Hakim ve Savcılar için veda yemeği 2022 ...
Köyceğiz’de faciadan dönüldü İçerisinde Rus turistlerin bulunduğu tur otobüsü ile beton mikseri çarpıştı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de faciadan dönüldü İçerisinde Rus ...
Bodrum'da ormanları devriye görevi yapan polis ve bekçiler koruyor
YEREL HABERLER Bodrum'da ormanları devriye görevi yapan polis ve ...
Köyceğiz’de geri dönüşüm atölye çalışması yapılacak
YEREL HABERLER Köyceğiz’de geri dönüşüm atölye çalışması yapılacak
Kavgada ağır yaralanan 15 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Kavgada ağır yaralanan 15 yaşındaki genç yaşamını ...
Datça Çeşmeköy Camii TBMM’ye taşındı
YEREL HABERLER Datça Çeşmeköy Camii TBMM’ye taşındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.