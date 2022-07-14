Datça'daki orman yangınında 2'nci gün (2)

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SAHİL GÜVENLİK BOTLARI İLE DENİZDE TEDBİR; ASKERLER NÖBETTE

Datça yangınına müdahale devam ederken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de sosyal medya hesabındaki paylaşımında, alevlere ilk müdahalenin 14 dakikada yapıldığını belirtip, 10 uçak ve 20 helikopterle havadan; 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 61 iş makinesi ve 1596 personelle karadan mücadele edildiğini kaydetti. Havadan müdahale sırasında denizden su alımı yapan helikopterler ve uçaklar için Sahil Güvenlik Komutanlığı botları bölgede tedbir aldı.

Öte yandan jandarma komando ekipleri ise tahliye edilen evlerin önünde nöbet tuttu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin saat 12.30 sıralarında Datça Orman İşletme Şefliği'nde basın açıklaması yapması bekleniyor.Fırat AKAYCavit AKGÜN/ DATÇA (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Fırat AKAY-Cavit AKGÜN

2022-07-14 10:32:27



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