Bodrum'da tatil devam ediyor Bazı sahillerde adım atacak yer kalmadı

Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahiller doldu taştı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçiren tatilcilerin bir kısmı memleketlerine döndü. Tatillerine devam eden yerli turistler deniz, kum ve güneşin keyfini sürüyor. İlçedeki bazı sahillerde yoğunluk yaşandı. Dolup taşan sahillerde adım atacak yer kalmadı. Özelikle Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Yahşi, Yalıkavak sahillerinde turist yoğunluğunun devam ettiği görüldü.

Kimi turistler denize girip serinlerken kimileri de 40 derece sıcakta güneşlenmeyi tercih etti. Bazı turistler ise su sporlarının keyfini çıkardı. Bodrum’da hava sıcaklığı birkaç gün daha 40 dereceye yakın seyredecek.

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