Vali Tavlı, Datça yangın bölgesinde incelemede bulundu

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Muğla Valisi Orhan Tavlı, Datça’da 13 Temmuz tarihinde çıkan orman yangını sonrası bölgede incelemelerde bulundu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Datça Kaymakamı Mesut Çoban 13 Temmuz’da Datça’nın Mesudiye Mahallesi’nde çıkan orman yangınından sonra bugün tekrar bölgeye gelerek alevlerden zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Yangından evleri ve arazileri zarar gören vatandaşları ziyaret eden Vali Tavlı, gerekenin ivedilikle yapılacağını belirtti. Vali tavlı, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca yangından zarar gören yerlerdeki zarar tespit çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi.

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