Binlerce valiz Almanya'daki havalimanlarında kaldı Almanya’daki personel sıkıntısı, gurbetçi tatilcileri vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Binlerce valiz Almanya'daki havalimanlarında kaldı Almanya’daki personel sıkıntısı, gurbetçi tatilcileri vurdu

İHA

Binlerce valiz Almanya'daki havalimanlarında kaldı Almanya’daki personel sıkıntısı, gurbetçi tatilcileri vurdu

Almanya’daki havalimanında personel sıkıntısı nedeniyle Türkiye’ye gelen tatilcilerin valizleri, Almanya’da kaldı. Kendileri gelip eşyaları Almanya’da kalan tatilciler, büyük mağduriyet yaşıyor. Gurbetçiler, günler geçmesine rağmen valizlerine ulaşamıyor.
Pandemi döneminde uçuşların azalmasıyla personel sayısı azalan havalimanlarında uçuşların yeniden artmasıyla personel açığı ortaya çıktı. Personel eksikliği sebebiyle Türkiye’ye gelen bazı tatilcilerin valizleri uçağa yüklenmedi. Türkiye’de uçaktan inip valizlerini almak için bekleyen yolcular, valizlerinin Almanya’da kaldığını öğrenince büyük şok yaşadı.

Tatil için getirdikleri parayı harcamak zorunda kaldılar
Bodrum’daki otellerine giriş yapan tatilciler, yetkilileri defalarca aramalarına rağmen valizlerinin nerede olduğunu öğrenemedi. Tatil için ayırdıkları parayı, valizleri gelmediği için harcamak zorunda kalan tatilcilerin bazıları erken dönüş yapmayı planlıyor. Personel sıkıntısı nedeniyle Almanya’da binlerce tatilcinin valizinin Almanya’da kaldığı öğrenildi.

Uçaktaki 186 bagajın sadece 30 tanesi geldi
Eşi ve bir buçuk yaşındaki çocuğu ile 16 Temmuz günü Bodrum’a tatile gelen Özgün Gürbüz, Münih Havalimanı’ndan uçağa bindiklerini ve Bodrum’a geldiklerinde valizlerinin Almanya’da kaldığını öğrenince büyük şok yaşadıklarını ifade ederek şöyle dedi:
“Yaklaşık bir buçuk saat uçağımızın rötarlı kalkacağı söylendi. Rötarlı kalkmasının sebebinin bagajlarda problem olduğu, bagajların yüklenmesinin beklendiği söylendi. Ondan sonra kabin ekibi ‘artık uçaklara bagajlarınız yüklendi, kalkıyoruz’ diye bir bilgi verdi bize. Bodrum Havaalanı’na bagaj alımını beklerken oradan bir yetkili gelip, bagajların yüklenmediğini, Münih’te kaldığını, Münih’te bırakıldığını, o yüzden bir form doldurmak için bizi büroya çağırdı. Yaklaşık 186 tane bagajın sadece 30 ya da 36 tanesinin geldiği bilgisi verildi. Bir uçak dolusu insanın bagajları gelmedi. Biz de dolayısıyla 2 saat orada bekledik, ondan sonra otele geçtik. Ben sadece bir tane çantaya geldim buraya onda da çocuğumun kişisel eşyaları vardı. Kişisel eşyalarından kastım, iki tane tişörtü. 2 tane alt değiştirme bezi. Sadece uçakta kullanmak için bir mama vardı, başka hiçbir şeyimiz yoktu. Bizim kıyafetlerimiz, ilaçlarımız, çocuğumun ilaçları, eşimin ilaçları. Burada temin edemeyeceğimiz şeyler hep Münih’te kaldı. Nedenini soruyoruz, kimse anlatmıyor, kimseye ulaşamıyoruz.”

“Avukatlarımız dava açıyor”
Yaşadıkları sorunla ilgili adli süreç başlatacaklarını dile getiren Gürbüz, Almanya’da binlerce valizin havalimanlarında kaldığını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Avukatlarımız bununla ilgili dava açıyorlar ama bunun maddi bir karşılığı yok. Senede bir kere tatile geliyoruz ve böyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Bunu yaşayan biz değiliz. Haziran ayından beri Almanya havalimanlarında aynı sorun var. Frankfurt havalimanında şu anda 20 bin valiz birikmiş durumda, gönderilmiyor. 7 bin tane Münih havaalanında var. Düsseldorf havaalanında var. Almanya’daki personel yetersizliğinden kaynaklı. Bu bagajları taşıyan taşeron bir firma, yüklenici bir firma. Ayrı bir firma. Almanya havaalanlarından sorumlu. Onlardaki personel sıkıntısında kaynaklı bir sorun. Ben bunu bir aydır, bir buçuk aydır Almanya’daki haber sitelerinden duyuyordum ama başımıza geleceğini tahmin edemezdim. 6 günü otelde olmak üzere 12 günlük bir tatil planlamıştık. 4’üncü gün otelimizin rezervasyonunu iptal ediyoruz. Almanya’ya dönmeye karar verdik. Şu anda tatil için bir keyfimiz de kalmadı. İnanın moralimiz de kalmadı."

“Çocuğum aç kaldı”
Sadece çantalarının yerini öğrenmek istediğini dile getiren Hilal Duran Gürbüz de şu ifadeleri kullandı:
“Yanımda çocuğum var. Çocuğum aç kaldı, bütün hijyenik malzemeleri, maması, eşyaları, kullanması gerektiği kremleri her şey çantalarımızda kaldı. Bu şekilde otelimize geldik, yanımızda hiçbir eşyamız yok. Hiç kimse sorumluluk almıyor. Yani ben hiçbir şey istemiyorum. Ben kendi eşyalarımı istiyorum. Benim çantalarım nerede? Çocuğumun eşyaları, malzemeleri nerede? Bana eşyalarımın nerede olduğu söylensin, gidelim alalım. Başka bir şey istemiyoruz. Benim çantalarım nerede?”
Almanya’dan Bodrum’a gelen Hasan Buttanri de, “Hala bavullarımız ortada yok, Münih havalimanını arıyoruz bir bilgi vermiyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz artık. Yanımızda 5 aylık çocuk var. İçinde maması, ilaçları var. Lütfen bize bir yardımcı olun. Bavullarımızın nerede olduğunu öğrenin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Datça'ya getirdikleri uyuşturucuyu eğlence mekanlarında satacaklardı
YEREL HABERLER Datça'ya getirdikleri uyuşturucuyu eğlence ...
Jandarmadan vatandaşa anonslu yangın uyarısı
YEREL HABERLER Jandarmadan vatandaşa anonslu yangın uyarısı
Başkan Oktay, yangında görev yapan personeline teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Oktay, yangında görev yapan personeline ...
‘Yangın’ temalı karikatür yarışmasının eserleri sergileniyor Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 3’üncüsü düzenlenen Yangın temalı Uluslararası Karikatür Yarışması’nın eserleri Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde sergilenmeye başladı.
YEREL HABERLER ‘Yangın’ temalı karikatür yarışmasının eserleri ...
Datça’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Datça’da uyuşturucu operasyonu
Büyükşehir can dostlar için 5 bin 268 kilogram mama üretti Muğla Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenmesi için faaliyete aldığı mama üretim tesisinde bu güne kadar 5 bin 268 kilogram mama üretimi gerçekleştirdi.
YEREL HABERLER Büyükşehir can dostlar için 5 bin 268 kilogram mama ...
Meteoroloji’den Muğla’ya ‘Sıcak’ uyarı
YEREL HABERLER Meteoroloji’den Muğla’ya ‘Sıcak’ uyarı
Deniz kaplumbağası yuva sayısında iklim krizi etkisi Caretta caretta iribaş deniz kaplumbağalarının üreme alanı Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan İztuzu kumsalında yuva sayısı geçen yıla oranla düşüş yaşandı
YEREL HABERLER Deniz kaplumbağası yuva sayısında iklim krizi ...
Muğlaspor'dan sağ bek takviyesi
YEREL HABERLER Muğlaspor'dan sağ bek takviyesi
Uyuşturucu suçundan aranıyordu, Datça’da yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu suçundan aranıyordu, Datça’da yakalandı
Traktörün altında kaldı
YEREL HABERLER Traktörün altında kaldı
Otluk alanda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Otluk alanda çıkan yangın korkuttu
Fethiyespor'da Rıdvan imzayı attı
YEREL HABERLER Fethiyespor'da Rıdvan imzayı attı
Köyceğiz’de orman yangınlarına karşı Jandarma devriye nöbetinde
YEREL HABERLER Köyceğiz’de orman yangınlarına karşı Jandarma devriye ...
Köyceğiz’de ortaokullar LGS’de başarılı oldu
YEREL HABERLER Köyceğiz’de ortaokullar LGS’de başarılı oldu
4 yaşındaki Deniz'in ipek böcekleri ile dostluğu görenleri gülümsetiyor
YEREL HABERLER 4 yaşındaki Deniz'in ipek böcekleri ile dostluğu ...
Bodrum'da su kesintisi yaşanan mahallede muhtar tankerle su dağıttı 
YEREL HABERLER Bodrum'da su kesintisi yaşanan mahallede muhtar ...
Muhtar, tankerle su dağıttı Bodrum’da ilginç görüntüler
YEREL HABERLER Muhtar, tankerle su dağıttı Bodrum’da ilginç ...
Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şüpheli Datça'da yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şüpheli ...
Akdeniz zarganasını tokatla sersemletip kuyruğundan yakaladı
YEREL HABERLER Akdeniz zarganasını tokatla sersemletip kuyruğundan ...
Hastane yolunda kaza; 2 yaralı
YEREL HABERLER Hastane yolunda kaza; 2 yaralı
Sahilde gördüğü balığı kuyruğundan tutup yakaladı
YEREL HABERLER Sahilde gördüğü balığı kuyruğundan tutup yakaladı
Lewis'in yatı, Gökova Körfezi'nde
YEREL HABERLER Lewis'in yatı, Gökova Körfezi'nde
Kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düşen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.