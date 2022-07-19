Binlerce valiz Almanya'daki havalimanlarında kaldı Almanya’daki personel sıkıntısı, gurbetçi tatilcileri vurdu

Almanya’daki havalimanında personel sıkıntısı nedeniyle Türkiye’ye gelen tatilcilerin valizleri, Almanya’da kaldı. Kendileri gelip eşyaları Almanya’da kalan tatilciler, büyük mağduriyet yaşıyor. Gurbetçiler, günler geçmesine rağmen valizlerine ulaşamıyor.

Pandemi döneminde uçuşların azalmasıyla personel sayısı azalan havalimanlarında uçuşların yeniden artmasıyla personel açığı ortaya çıktı. Personel eksikliği sebebiyle Türkiye’ye gelen bazı tatilcilerin valizleri uçağa yüklenmedi. Türkiye’de uçaktan inip valizlerini almak için bekleyen yolcular, valizlerinin Almanya’da kaldığını öğrenince büyük şok yaşadı.



Tatil için getirdikleri parayı harcamak zorunda kaldılar

Bodrum’daki otellerine giriş yapan tatilciler, yetkilileri defalarca aramalarına rağmen valizlerinin nerede olduğunu öğrenemedi. Tatil için ayırdıkları parayı, valizleri gelmediği için harcamak zorunda kalan tatilcilerin bazıları erken dönüş yapmayı planlıyor. Personel sıkıntısı nedeniyle Almanya’da binlerce tatilcinin valizinin Almanya’da kaldığı öğrenildi.



Uçaktaki 186 bagajın sadece 30 tanesi geldi

Eşi ve bir buçuk yaşındaki çocuğu ile 16 Temmuz günü Bodrum’a tatile gelen Özgün Gürbüz, Münih Havalimanı’ndan uçağa bindiklerini ve Bodrum’a geldiklerinde valizlerinin Almanya’da kaldığını öğrenince büyük şok yaşadıklarını ifade ederek şöyle dedi:

“Yaklaşık bir buçuk saat uçağımızın rötarlı kalkacağı söylendi. Rötarlı kalkmasının sebebinin bagajlarda problem olduğu, bagajların yüklenmesinin beklendiği söylendi. Ondan sonra kabin ekibi ‘artık uçaklara bagajlarınız yüklendi, kalkıyoruz’ diye bir bilgi verdi bize. Bodrum Havaalanı’na bagaj alımını beklerken oradan bir yetkili gelip, bagajların yüklenmediğini, Münih’te kaldığını, Münih’te bırakıldığını, o yüzden bir form doldurmak için bizi büroya çağırdı. Yaklaşık 186 tane bagajın sadece 30 ya da 36 tanesinin geldiği bilgisi verildi. Bir uçak dolusu insanın bagajları gelmedi. Biz de dolayısıyla 2 saat orada bekledik, ondan sonra otele geçtik. Ben sadece bir tane çantaya geldim buraya onda da çocuğumun kişisel eşyaları vardı. Kişisel eşyalarından kastım, iki tane tişörtü. 2 tane alt değiştirme bezi. Sadece uçakta kullanmak için bir mama vardı, başka hiçbir şeyimiz yoktu. Bizim kıyafetlerimiz, ilaçlarımız, çocuğumun ilaçları, eşimin ilaçları. Burada temin edemeyeceğimiz şeyler hep Münih’te kaldı. Nedenini soruyoruz, kimse anlatmıyor, kimseye ulaşamıyoruz.”



“Avukatlarımız dava açıyor”

Yaşadıkları sorunla ilgili adli süreç başlatacaklarını dile getiren Gürbüz, Almanya’da binlerce valizin havalimanlarında kaldığını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avukatlarımız bununla ilgili dava açıyorlar ama bunun maddi bir karşılığı yok. Senede bir kere tatile geliyoruz ve böyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Bunu yaşayan biz değiliz. Haziran ayından beri Almanya havalimanlarında aynı sorun var. Frankfurt havalimanında şu anda 20 bin valiz birikmiş durumda, gönderilmiyor. 7 bin tane Münih havaalanında var. Düsseldorf havaalanında var. Almanya’daki personel yetersizliğinden kaynaklı. Bu bagajları taşıyan taşeron bir firma, yüklenici bir firma. Ayrı bir firma. Almanya havaalanlarından sorumlu. Onlardaki personel sıkıntısında kaynaklı bir sorun. Ben bunu bir aydır, bir buçuk aydır Almanya’daki haber sitelerinden duyuyordum ama başımıza geleceğini tahmin edemezdim. 6 günü otelde olmak üzere 12 günlük bir tatil planlamıştık. 4’üncü gün otelimizin rezervasyonunu iptal ediyoruz. Almanya’ya dönmeye karar verdik. Şu anda tatil için bir keyfimiz de kalmadı. İnanın moralimiz de kalmadı."



“Çocuğum aç kaldı”

Sadece çantalarının yerini öğrenmek istediğini dile getiren Hilal Duran Gürbüz de şu ifadeleri kullandı:

“Yanımda çocuğum var. Çocuğum aç kaldı, bütün hijyenik malzemeleri, maması, eşyaları, kullanması gerektiği kremleri her şey çantalarımızda kaldı. Bu şekilde otelimize geldik, yanımızda hiçbir eşyamız yok. Hiç kimse sorumluluk almıyor. Yani ben hiçbir şey istemiyorum. Ben kendi eşyalarımı istiyorum. Benim çantalarım nerede? Çocuğumun eşyaları, malzemeleri nerede? Bana eşyalarımın nerede olduğu söylensin, gidelim alalım. Başka bir şey istemiyoruz. Benim çantalarım nerede?”

Almanya’dan Bodrum’a gelen Hasan Buttanri de, “Hala bavullarımız ortada yok, Münih havalimanını arıyoruz bir bilgi vermiyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz artık. Yanımızda 5 aylık çocuk var. İçinde maması, ilaçları var. Lütfen bize bir yardımcı olun. Bavullarımızın nerede olduğunu öğrenin” şeklinde konuştu.

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