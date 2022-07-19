Muğla'da orman yangını

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Milas'taki Bozbük Koyu'nda kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 16.45 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye yönlendirilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN

2022-07-19 17:24:07



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