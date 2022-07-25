218 yolcu bulunan feribottaki yolcular kurtarıldı

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İçinde 218 yolcusu bulunan 35 metre boyundaki yolcu gemisi BodrumKos Adası arasında makine arızası yaptı.

Sea Star Makri isimli 35 metre boyundaki yolcu gemisi Yunanistan’ın Kos Adası ile Bodrum arasında açık denizde makine arızası yaptı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yardım talebi üzerine bölgeye KIYEM6 hızlı tahliye botu sevk edildi.

İçinde 218 yolcusu ile açık denizde sürüklenen Sea Star Makri isimli yolcu gemisi Kıyem6 can kurtarma botuna yedeklenerek Bodrum Cruises Port’a emniyetle yanaştırıldı.

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