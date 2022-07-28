Marmaris'te orman yangını (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saat 18.06'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Sarp arazideki yangında havadan yapılan başarılı müdahale ile alevlerin büyümesinin önüne geçildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-07-28 21:11:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.