Marmaris yangınında alevlerin sıçradığı Uygulama Oteli'nin müdürü o anları anlattı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ağaç dalının kırılarak elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonucu çıkan 2 hektar ormanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Alevlerin sıçrayıp kısmen zarar verdiği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Oteli Müdürü Doç. Dr. Ekrem Ayan, "80 misafirimizi 5 dakikada dışarıya çıkardık. Can kaybının önüne geçtik" dedi.

Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Marmaris'in İçmeler Mahallesi Turunç yolunun üst kısmındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 8 helikopter ve 5 uçakla havadan, 224 işçi, 40 arazözle karadan müdahale etti. İtfaiye ve Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TOMA'lar ile polis ekiplerinin de katıldığı söndürme çalışmasında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'nun 9 katlı uygulama otelinde kalan 80 kişi tahliye edildi. Yangın, otelin dış cephesine zarar verdi, çevresinde park halinde bulunan 3 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

ALEVLERİH LPG TANKINA ULAŞMASI ÖNLENDİ

Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin otelin arka kısmındaki LPG tanklarına ulaşması engelledi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık orman zarar gördü.

'80 MİSAFİRİMİZİ 5 DAKİKADA DIŞARI ÇIKARDIK'

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ekrem Ayan, yaşananları DHA muhabirine anlattı. Ayan, uygulama otelinin bahçesinde otururken dumanların yükseldiğini fark ettiklerini belirterek, "Daha sonra is kokusu almaya başladık. Zaman kaybetmeden etrafı kontrol ettiğimizde ormanda yangın çıktığını gördük. 80 misafirimizi 5 dakika içinde dışarı çıkardık. Can kaybı yaşanmasının önüne geçtik. Yukarıdan aşağıya doğru gelen alevler, ağaçları tutuşturduktan sonra otelin 7'nci katına sıçradı. Bu sırada söndürme sistemimiz devreye girdi. Orman ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin otelin arka kısmındaki LPG tanklarına ulaşması önlendi" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-07-30 13:58:43



