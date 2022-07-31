Ünlü oyuncu Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın bebek sevgisi

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Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Miya Beach'de görüntülenen ünlü oyuncu Merve Boluğur ve sevgilisi plajda bebek sevdi.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sevgilisi Dj ve Aranjör Mert Aydın ile birlikte Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'de görüntülendi. Plajda gördükleri bebeği kucağına alarak seven yeni aşıklar, kendilerini çeken gazetecileri fark edince hemen gözden kayboldu.

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