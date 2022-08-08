Muğla'da 33 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, durduran 2 otobüste 33 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İstanbul'dan otobüslerle Seydikemer'e kaçak göçmen getirileceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, Erzurum plakalı bir otomobilin öncülük ettiği 2 otobüsü, sabah saatlerinde Seydikemer-Antalya kara yolu üzerinde durdurdu. Otobüslerde Suriye, Afganistan, Filistin ve Eritre uyruklu kaçak göçmenler yakalandı. Kadın ve çocukların da arasında bulunduğu kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Otomobil içerisinde gözaltına alınan ve üzerlerinde göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen toplam 70 bin lira ele geçirilen organizatör şüphelileri U.Ş., (31), M.E.H., (31), G.Y., (47), ve Y.G.'nin (27) ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Cavit AKGÜN

2022-08-08 13:37:36



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