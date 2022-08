Bodrumspor'un yabancıları sezon için iddialı

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)TARİHİNDE ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrumspor'un bu sezon kadrosuna kattığı ilk yabancı futbolcuları Adis Jahovic, Musah Mohammed ve Dejan Drazic ligin başlamasına sayılı günler kala değerlendirmelerde bulundu. Yeşil-beyazlı ekip pazar günü evindeki Yeni Malatyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürürken, kulübün ilk yabancıları olarak tarihe geçen Jahovic, Mohammed ve Drazic, sezonu iple çektiklerini, Bodrumspor'daki aile ortamında başarılı olmak istediklerini söyledi.

JAHOVIC: KRALLIK DEĞİL, BODRUMSPOR'UN 3 PUAN ALMASI DAHA ÖNEMLİ

Türkiye'de daha önce Göztepe, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor formalarını giyen Makedon golcü Jahovic, eski takımıyla oynanacak ilk maç öncesi, "Geçen sene Göztepe'de oynadım. Göztepe'nin Süper Lig'den düşmesine çok üzüldüm. Bodrumspor'un İzmir'de oynadığı Play-Off maçını takip ettim. Maçtan sonra kulüp yöneticileri ile konuştum. Daha sonra anlaşma sağladık ve buraya geldim. Herkes gol kralı olmak istiyor. Bodrumspor'un her maçı kazanacağını düşünüyorum. Benim gol ya da asistim değil Bodrumspor'un 3 puan alması daha önemli. Kendimi yüzde yüz olarak maçlara vereceğim, inşallah maçları da kazanacağız. Biz sezona çok iyi hazırlandık, kampımız iyi geçti. İlk maçımız evde oynanacak. Konsantre olduk ve çıkıp kazanacağız" dedi.

MOHAMMED: BODRUMSPOR'DA OLMAKTAN MUTLUYUM

Ankaraspor'dan transfer edilen Ganalı stoper Musah Mohammed, Bodrumspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu transferin gerçekleşmesinde emeği geçen menajerim ve özellikle kulübümüz yönetimine çok teşekkür ederim. En başta şunu söyleyeyim, Bodrum'da böylesi önemli bir sezonda yer almak benim için çok önemli. Belli başlı yeteneklerim var ama geliştirmem gereken çok özelliğim var bunun için çok çalışıyorum, çok emek harcıyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için bende çok mutluyum. Ben buraya her şeyimi vermeye geldim, benim için öncelikli olan şey takıma her şeyimi verebilmek. Sadece Bodrumspor özelinde değil Türkiye oynadığım Türk takımlarında içtenlik ve sevgiyle karşılandım. Bu benim için çok önemli daha güvenle hareket edebiliyorum. Burada olmaktan çok mutluyum takım arkadaşlarımla aram çok iyi. Van Dick ve Pogba'yı küçüklüğümden beri çok izliyorum. Bir gün onlardan daha iyi olmayı hayal ediyorum" diye konuştu.

DRAZIC: TÜRKİYE LİGİ HIZ VE GÜÇ GEREKTİRİYOR

İspanya'da Celta Vigo ve Real Valladolid gibi takımlarda oynayan Sırp sol kanat Dejan Drazic ise, "İspanya'dan sonra 4 sene Bratislava'da oynadım. Türkiye'deki kariyerimin başlangıcının kendi kariyerime doğru yansıyacağını düşündüm, o yüzden burayı tercih ettim. Burasının çıkış yapabileceğim bir yer olduğuna inandım. Kulüple yaptığım görüşmelerden sonra da buna daha fazla inandım ve bu süreci başlattık. Türkiye ligini de takip ediyorum. Ne kadar hızlı ve güç gerektiren bir lig olduğunu biliyorum. Buradaki hedefler doğrultusunda da kulübün yapılanmasıyla birlikte daha yukarı çıkacağını düşünüyorum. İspanya ve Türkiye futbolu arasında kıyaslama yapmam için biraz erken, burada resmi maça çıkmadım. Gözlem yapabildiğim kadarıyla burası biraz daha fiziksel gücün ihtiyaç olduğu bir lig gibi duruyor. İspanya'dayken çok gençtim. Uzun süre oynadım ama buraya daha tecrübeli, daha yaşamış futbolcu olarak geldiğim için İspanya'da yaptığımdan daha fazlasını yapmayı umut ediyorum. Geldiğim andan itibaren iyi bir aile ortamı içerisine girdiğimi gördüm. Sezon sonuna kadar ben dahil elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

