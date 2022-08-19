Caretta caretta yavrusunun yuvadan çıkma anı görüntülendi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Dalaman ilçesinin Kayacık Sahili'nde, caretta caretta yavrusunun yuvadan çıkma anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Dalaman'ın Kayacık Sahili, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettalara ev sahipliği yapıyor. Deniz kaplumbağalarının mayıs ve haziranda başlayan yumurtlama döneminin ardından yumurtalarından çıkan yavrular suyla buluşuyor. Sahilde bir yavru kaplumbağanın yuvadan çıkma anı yerli ve yabancı turistler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Öte yandan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, yavru kaplumbağaların hayata tutunması için çalışma yapıyor. Denize ulaşamayan yavrular, 1 gün merkezde bekletildikten sonra güneşin batmasıyla suya bırakılıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Dalaman Cavit AKGÜN
2022-08-19 15:26:45
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