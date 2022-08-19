Türkmen işçi kaldığı konteynerde kalbine bıçak saplanmış halde bulundu

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Türkmenistan uyruklu 49 yaşındaki Batyr Ametov, kaldığı konteynerde kalbine bıçak saplanmış halde ölü bulundu.

OrtakentYalıkavak karayolu üzerinde faaliyet gösteren ahşap malzeme üretimi yapan bir işyerinde çalışan Türkmenistan uyruklu Batyr Ametov, bu sabah işe gelmedi. Durumdan şüphelenen arkadaşları saat 12.30 sıralarında, personelin kaldığı konteynere gitti. Ametov, konteynerde kalbine bıçak saplanmış halde yüzüstü yatarken bulundu. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ametov'un yaşamını yitirdiğini belirledi. 2 gün önce işe başladığı öğrenilen Ametov'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, Ametov'un ölüm nedenin intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun araştırıldığını belirtti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-08-19 19:35:45



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