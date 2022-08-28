Bodrumspor - Adanaspor: 3-3

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)STAT: Bodrum İlçe
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Bersan Duran, Ogün Kamacı
BODRUMSPOR: Ali Üzeyir, Onur (Dk. 73 Mohammed), Süleyman Özdamar, Cenk, Yekta (Dk. 58 Erkan), Süleyman Güneş (Dk. 46 Kenan Özer), Samet, Recep (Dk. 58 Jahovic), Bahadır (Dk. 58 Caner), Celal
ADANASPOR: Hasan Burak (Dk. 90+4 Ahmethan) , Evren, Roche (Dk. 83 Yiğithan), Emre, Bennasser, Hakkı (Dk. 83 Özcan), Sacko, Mehmet Sefa (Dk. 46 Hakan), Tetteh (Dk. 61 Burak), Jallow
GOLLER: Dk. 6 Emre (Kendi kalesine), Dk. 69 Celal, Dk. 90+1 Caner (Bodrumspor) Dk. 45+3 ve Dk. 90+5 Jallow, Dk. 67 Sacko (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Jallow, Emre, Burak (Adanaspor), Mohemmed (Bodrumspor)Spor Toto 1'inci Lig'de ilk iki maçını kazanarak liderlik koltuğuna kurulan Bodrumspor, evinde Adanaspor'la giriştiği gol düellosunda galibiyeti son anda kaçırdı: 3-3. Ligdeki ilk sezonuna müthiş başlayan Muğla temsilcisinin gollerini 6'ncı dakikada kendi kalesine Emre, 69'uncu dakikada Celal ve 90+1'inci dakikada Caner attı. Adanaspor bu gollere 45+3 ve 90+5'inci dakikalarda Jallow ile 67'nci dakikada Sacko'yla yanıt verdi. Lige 3'te 3 yaparak başlama fırsatını uzatmada kaçıran Bodrumspor bu skorla puanını 7 yaparken, Adanaspor 3 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)
2022-08-28 19:24:30
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