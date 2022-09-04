Fethiyespor - Silahtaroğlu Vanspor: 1-0

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FETHİYE, (DHA) - TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta geçen hafta Criptowaps Zonguldak Kömürspor deplasmanından 4-2 mağlup ayrılan Fethiyespor evinde Silahtaroğlu Vanspor´u san dakika golüyle mağlup etmesini başardı: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 90+2´nci dakikasında sahneye çıkan Oktay attığı golle takımına 3 puanı getirdi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-09-04 22:14:00



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