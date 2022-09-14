Muğla´da orman yangını(1)

Halsizlik neden olur, nasıl geçer?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fırat AKAY/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA´nın Ula ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.Yangın, saat 01.50 sıralarında Gökova Mahallesi çöplüğüne yakın bir noktada ormanda çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu Muğla Orman Bölge Müdürlüğü´ne bildirdi. Bölgeye 31 Arazöz, 19 Su İkmal Aracı, 23 Yer Ekibi, 5 Dozer, 25 Teknik Personel ve 15 Orman Muhafaza memuru sevk edildi. Yangına müdahale başlarken, yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu öğrenildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ula Fırat Akay

2022-09-14 03:16:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.