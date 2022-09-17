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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin ihracat hacmi 225 milyar dolara ulaştı (3)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin ihracat hacmi 225 milyar dolara ulaştı (3)


DENİZCİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Muğla İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Bodrum ilçesindeki Denizciler Derneği'ni ziyaret etti. Denizcilik sektörü temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Karaismailoğlu, "Amacımız sanayicimizin, üreticimizin önündeki bütün kısıtlamaları ortadan kaldırarak, onların hem lojistik maliyetlerini azaltmak hem de çalışma koşullarını iyileştirmek. Denizcilik sektörü en kıymetli işlerimizden biri. Diğer sektörlere ne kadar yatırım yapsak da sonuçta sektörlerin buluşma yeri denizlerimiz, limanlarımız oluyor. Yerinde birebir görüşüp sorunları dinlememiz, sorunların çözümü açısından çok faydalı oluyor" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, sektör temsilcileriyle gerçekleşen toplantılara çok kıymet verdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sorunlar bize geliyordu ama buraya gelip birebir iletişim kuralım istedik. Böylece daha hızlı aksiyon alabiliriz. Sektörün önündeki daralmaları nasıl aşabiliriz? Tavsiyeleriniz, fikirleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda çözüm üreteceğiz. Talepler çalışmalarımıza rehber olacak."
Konuşmaların ardından Bodrum Liman Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu'nun geceyi ilçede geçireceği öğrenildi. (DHA)Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-09-17 22:56:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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