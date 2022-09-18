Telefonla aradığı kadını FETÖ yalanıyla 1.2 milyon lira dolandıran şüpheli tutuklandı



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, telefonla aradığı B.K. (70) adlı kadını kendisini 'polis' olarak tanıtıp, FETÖ yalanıyla 1 milyon 200 bin liralık ziynet eşyasını alıp dolandıran Murat Baydilli (50), Aydın'da yakalanıp, tutuklandı. Ziynet eşyaları ise bulunamadı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 16 Eylül'de meydana gelen olayda B.K. adlı kadını telefonla arayan ve kendini polis olarak tanıtan Murat Baydilli, "Kimlik bilgilerin ele geçirilerek soygunda kullanıldı. Adına şüpheli banka ve tapu işlemleri yapıldı. Evinde arama yapılacak. Ziynet eşyası bulursak bunları FETÖ'den almış olduğun ortaya çıkacak. Bize teslim etmen gerekiyor. Operasyondan sonra bunları sana teslim edeceğiz" dedi. Kendisini arayan kişiye inanan B.K., evde tuttuğu 1 milyon 200 bin liralık ziynet eşyasını kapının önüne gelen tanımadığı kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan B.K., Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne başvurarak şikayette bulundu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevrede yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelinin Murat Baydilli olduğunu belirledi. Aydın'ın Didim ilçesinde olduğu tespit edilen Baydilli, düzenlenen operasyonla yakalanarak Muğla'ya getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Baydilli tutuklanırken, ziynet eşyaları ise bulunamadı. Polis, B.K.'nın ziynet eşyalarını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-09-18 16:04:47



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