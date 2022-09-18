Bodrumspor - Manisa FK: 1-1



BODRUM, (DHA)STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

BODRUMSPOR: Diogo Sousa Üzeyir, Onur, Süleyman Özdamar, Cenk, Abdurrahman, Samet (Dk. 85 Musah Mohammed), Recep (Dk. 66 Süleyman Güneş), Musa Caner (Dk. 46 Erdem), Kenan Özer (Dk. 85 Drazic), Celal (Dk. 75 Jahovic)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Birkan Muhammet Taha (Dk. 72 Ba) (Dk. 90 Stark), Ayberk, Domgjonas, Çağrı, Burak, Nizamettin (Dk. 83 Fırat), Gakpa (Dk. 84 Eros Grezda), Batuhan (Dk. 66 Mehmet Uysal), Diallo, Adem Büyük

GOLLER: Dk. 45+3 (P) Kenan Özer (Bodrumspor) Dk. 88 Mehmet Uysal (Manisa FK)

KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Çağrı (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Onur, Erdem (Bodrumspor)Spor Toto 1'inci Lig'de haftaya lider başlayan Bodrumspor ile ligin iddialı ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nü karşı karşıya getiren Ege derbisinde gülen çıkmadı: 1-1. Bodrum İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada Bodrumspor'un 45+3'üncü dakikada penaltıdan Kenan Özer'le bulduğu gole Manisa FK 88'inci dakikada Mehmet Uysal'la karşılık verdi. Konuk ekip 90+6'ncı dakikada Çağrı'nın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişiyle tamamladı. Maçın ikinci yarısı, saha içinde oluşan bir deliğin doldurulması beklenhdiği için gecikmeli başladı. Ligde Altay mağlubiyetinin ardından evinde Manisa ekibine takılan Bodrumspor, 6 maçta 11 puanda kalıp ilk kez liderlikten inerek ikinciliğe geriledi. Yenilmezlik serisi 4 maça çıkan Manisa FK ise art arda ikinci beraberlikle puanını 8 yaptı.15'inci dakikada Manisa FK gole yaklaştı. Gakpa'nın sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Ayberk'in kafa şutu yan direkten döndü.

30'uncu dakikada gelişen Bodrumspor atağında Üzeyir'in sağdan ortasında topu göğsüyle indirip kaleye vurmak isteyen Recep'in şutu üstten dışarı çıktı.

45'inci dakikada ev sahibi penaltı kazandı. Hakem Reşat Onur Coşkunses, Ayberk'le Celal arasında Manisa FK ceza sahasında yaşanan pozisyonda byaz noktayı gösterdi.

45+3'üncü dakikada penaltıyı kullanan Kenan Özer, topu ve kaleci farklı köşelere gönderdi: 1-0.

İlk yarı bu skorla bitti.

46'ncı dakikada konuk ekip atağında Adem Büyük'ün kafayla indirdiği topa Butahan'ın sağ çaprazdan sert şutunda Diogo Sausa gole engel oldu.

51'inci dakikada kendi sürüklediği topla ceza alanına yaklaşan Bodrumlu Kenan Özer'in şutu kaleci Muhammed Birkan'da kaldı.

88'inci dakikada skor eşitlendi. Derinlemesine pasla sağ kanattan ceza sahasına sokulan Diallo'nun pasını Mehmet Uysal boş pozisyonda gole çevirdi: 1-1.

90+3'üncü dakikada ev sahibinden Jahovic'in şutunda kaleci Muhammed Birkan golü önledi.

90+6'ncı dakikada Manisa FK'lı Çağrı'nın auta çıkan topu havaya dikmesi üzerine Bodrumsporlu Çağrı bu futbolcuyu iterek yere düşürdü. Ayağa kalkan Çağrı, Erdem'in üzerine yürüyüp müdehalede bulundu. Saha karışırken hakem Çağrı'ya kırmızı, Erdem'e sarı kart çıkardı.

Maç 1-1 sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-09-18 18:18:09



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