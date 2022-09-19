Kaybolan Alzheimer hastası 7 saat sonra bulundu

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, evden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Aynima Başçavuşoğlu (76), jandarma ve AFAD ekiplerince 7 saat sonra bitkin halde bulundu. Başçavuşoğlu, ambulansla hastaneye götürüldü.

Menteşe'nin Kafaca Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında evden çıkan Alzheimer hastası Aynima Başçavuşoğlu´ndan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, dün akşam 23.00 sıralarında Başçavuşoğlu'nu evine 7 kilometre mesafedeki Tınaz mevkisinde bitkin halde buldu. Taşlık bir alana düştüğü anlaşılan Başçavuşoğlu, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başçavuşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

2022-09-19 12:20:38



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