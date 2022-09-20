Datça açıklarında, 48 kaçak göçmen kurtarıldı, 29 kaçak göçmen yakalandı

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Mehmet Çil/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 48 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, 29 kaçak göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında dün saat 00.20 sıralarında lastik bot ve can salı içinde bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, lastik bot ve can salı içindeki 48 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan, aynı gün sabah saat 09.00 sıraları lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen kaçak göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bir kez daha denize açıldı. Datça açıklarında hareket halinde iken durdurulan lastik bot içindeki 29 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalanarak Datça Limanı'na getirildi. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-09-20 19:40:09



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