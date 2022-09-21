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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafla hatırlattığı göçmen faciasında kişi başı 1500 euro almışlar

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafla hatırlattığı göçmen faciasında kişi başı 1500 euro almışlar


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki (BM) konuşmasında fotoğraflarını gösterip Yunanistan´a tepki gösterdiği 9 aylık Asım ve ağabeyi Abdulvahap'ın (4) da aralarında olduğu 5´i çocuk, 1´i kadın, 6 kişinin yaşamını yitirdiği Ege Denizi´ndeki göçmen faciasıyla ilgili Lübnan uyruklu 2 organizatör şüphelisi tutuklandı. Organizatörlerin, göçmenlerden kişi başı 1500 euro aldıkları öğrenildi.
Türk Sahil Güvenliği, 13 Eylül günü saat 00.10'da, Muğla´nın Marmaris ilçesi Kızılburun açıklarında can sallarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden 2 Sahil Güvenlik botu, 3 can salındaki 71 kaçak göçmeni ve 2 organizatör şüphelisini kurtardı. Kurtarılan göçmenler ifadelerinde, İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de, 15 metre boyundaki ahşap tekneyle Lübnan'ın Tripoli limanından yola çıktıklarını, 2 gün sonra Rodos Adası açıklarında yakıtlarının bitmesiyle yardım istediklerini, Yunan güvenlik güçleri tarafından botta değerli eşyaları alındıktan sonra 4 ayrı can salıyla Türk kara sularına yakın noktadan geri itildiklerini anlattı. Dalgalarla birbirlerinden uzaklaşan can sallarından birinin alabora olduğu anlaşıldı.
6 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmayla yarı batık durumdaki can salına tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı. Can salı yakınında ise 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere toplam 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan 71 göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan 2 Lübnan uyruklu organizatör şüphelisi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki konuşmasında, anneleri Şifa ile birlikte ölen 4 yaşındaki Abdulvahap ve 9 aylık Asım'ın fotoğraflarını gösterip, Yunanistan'a tepki göstererek yaşanan zulmü anlattı.
CENAZELER ALINMAYI BEKLİYOR
Organizatörlerin, göçmenlerden kişi başı 1500 euro aldıkları belirlendi. Öte yandan, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 6 kişinin cenazelerinin, yakınları tarafından alınması bekleniyor. Cenazelerin, alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-09-21 14:18:13

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