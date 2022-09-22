Muğla'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 19.05 sıralarında Ula'nın Kızılyaka Mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yerleşim bölgesine yakın bir noktada çıkan orman yangınını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerce yapılan müdahale ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ula Cavit AKGÜN

2022-09-22 20:43:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.