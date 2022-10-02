Muğla'da tur minibüsü otomobile çarptı: 1'i ağır 8 yaralı

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) -MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde otomobil ile tur minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Dalaman'ın Kargınkürü Mahallesi Göcek Tüneli mevkinde meydana geldi. Muğla'dan Antalya istikametine giden Metin Atay (54) idaresindeki 07 ACM 059 plakalı tur minibüsü, aynı yöne giden Ramazan Güven (47) idaresindeki 35 S 0751 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası tur minibüsü şarampole devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde müdahaleleri yapılan yaralılar otomobil sürücüsü Metin Atay, Yasemin Günduru (47), Mehmet Bilge, Özalp Karadeniz, Oğuz Bilgin, Ebru Tekin, Görkem Bilgin ve Banu Karadeniz çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralılardan Yasemin Günduru'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Dalaman Cavit AKGÜN

2022-10-02 18:38:15



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