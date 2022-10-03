Çaldığı tabletleri toprağa gömen şüpheli yakalandı



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki kafeteryadan para, içki, tablet ve elektrikli bisiklet çalan 'köstebek' lakaplı Azat E. (20) yakalandı. Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden Azat E.'nin, çaldığı tabletleri toprağa gömdüğü öğrenildi.

Olay, Muğla'nın Ortaca ilçesinin Dalyan ahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Kamuran Keysan (50), 2 bin lira, 6 şişe içki, 2 tablet ve elektrikli bisikletinin çalındığını fark etti. Keysan'ın şikayeti üzerine Dalyan Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, hırsızlık olayını Azat E.'nin gerçekleştirdiğini belirleyerek, yakalanması için çalışma başlattı. Ortaca ilçe merkezinde gözaltına alınan Azat E., suçunu itiraf etti. Jandarma tarafından elektrikli bisiklet arazide, tabletler toprağa gömülmüş halde, içkiler şüphelinin evinin yangın merdiveninde ve paranın bin 145 lirası da banyonun asma tavanı arasında bulundu. Para ve eşyalar sahibine teslim edilirken, Azat E. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ortaca Cavit AKGÜN

2022-10-03 00:12:50



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