Fethiyespor - Ankara Demirspor: 0-2

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FETHİYE, (DHA)- TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta hafta sonunda deplasmanda GMG Kastamonuspor´la golsüz berabere kalan Fethiyespor, evinde Ankara Demirspor´a 2-0 yenilerek zirve mücadelesinde yara aldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 51´inci dakikasında Mervan Çelik, Başkent ekibini 1-0 öne geçirdi. Mervan, 58´inci dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve 3 puan Ankara Demirspor´un oldu. Fethiyespor 3 maçını kazandığı evinde bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Fethiyespor 10 puanda kalırken, Ankara Demirspor puanını 15 yaptı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-10-05 21:10:35



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