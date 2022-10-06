Fethiyespor evinde ilk kez yıkıldı

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FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon iç sahada farklı deplasmanda farklı grafik ortaya koyan Fethiyespor, evinde ilk kez teslim oldu. Daha önce iç sahada oynadığı 3 maçı da kazanan, deplasmanda ise galibiyeti bulunmayan Muğla temsilcisi, dün evindeki hafta içi mesaisinde Ankara Demirspor'a 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Grupta 8 maç sonunda 10 puanla 12'nci sırada kalan Fethiyespor, pazar günü zorlu Kocaelispor deplasmanına çıkacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-10-06 11:31:12



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