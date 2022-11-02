Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada; tabanca, mermi ve uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu bulunduğu istihbaratına ulaştı. İl girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 494 sentetik ecza, 1 tabanca, 50 mermi, 1 şarjör, 1 gram kokain ve 53 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.M.Y., E.O.Y. ve M.G., tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-11-02 20:59:54



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