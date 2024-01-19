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        Haberler Gündem Muğla merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Güncel haberler

        Muğla merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

        Muğla merkezli Antalya ve Mardin'de, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 23:09 Güncelleme: 19.01.2024 - 23:09
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        Muğla merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu
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        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde örgütlü olarak uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Antalya'dan temin edilen uyuşturucu maddelerin, eğlence mekanlarında satıldığını belirleyen ekipler, Muğla, Antalya ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

        Düzenlenen operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kılıç, 122 fişek, bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi, 10 milyon lira değerinde senet, boş senet koçanı, 3 tapu, pos cihazı, 3 bilgisayar ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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