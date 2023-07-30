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        Haberler Gündem Muğla Valiliği'nden 'Akbelen' açıklaması

        Muğla Valiliği'nden 'Akbelen' açıklaması

        Muğla Valiliği, Muğla'da maden sahasının genişletilmesi gerekçesi ile ağaçların kesildiği Akbelen Ormanı'na ilişkin bir açıklama yaptı. Alanda 130 bin fidan dikileceğini belirten Valilik, "Jandarma ve polisimize yapılan tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 21:47
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        Muğla Valiliği'nden 'Akbelen' açıklaması
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        Bu kapsamda yapılması gereken işlemler için 24 Temmuz 2023’te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibariyle sona ermiştir.

        Bu işlemden sonra, maden çıkacak sahalar tıpkı diğer maden sahalarında olduğu gibi izin sahibi tarafından rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite edilecek ve mevcut alanda benzer özelliklerde 130 bin fidan dikimi gerçekleştirecektir.

        Bu süreç boyunca, çeşitli provokasyonlar sonucu, tarihi şan ve şerefle dolu jandarmamız ve polisimize yapılan tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar başlatılmıştır.

        #akbelen
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