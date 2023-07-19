Muhallebili bisküvili pasta tarifi: Pratik muhallebili bisküvili pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler? Sütlü tatlıların lezzetine lezzet katan muhallebi, her yaş grubuna hitap eden bir tatlı. Hızlı ve kolay yapımı ile pek çok tatlının içine dahil edilen muhallebi, bisküvili tatlılara da oldukça yakışıyor. Muhallebili bisküvili pasta tarifi, uzun bir işlem gibi görünse de sık sık yapan kişilerin hızlı el becerilerinden dolayı kolaylaşan bir tarife dönüşür. Lezzeti ile günün her saati damakları şenlendirir.

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