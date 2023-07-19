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        Haberler Yemek Yapma Muhallebili Bisküvili Pasta Tarifi: Muhallebili Bisküvili Pasta Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Muhallebili bisküvili pasta tarifi: Pratik muhallebili bisküvili pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Sütlü tatlıların lezzetine lezzet katan muhallebi, her yaş grubuna hitap eden bir tatlı. Hızlı ve kolay yapımı ile pek çok tatlının içine dahil edilen muhallebi, bisküvili tatlılara da oldukça yakışıyor. Muhallebili bisküvili pasta tarifi, uzun bir işlem gibi görünse de sık sık yapan kişilerin hızlı el becerilerinden dolayı kolaylaşan bir tarife dönüşür. Lezzeti ile günün her saati damakları şenlendirir.

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 15:53
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        Muhallebili bisküvili pasta tarifi
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        Çay saatinde, misafirliğe gidildiğinde ya da misafir ağırladığınızda bu özel tatlıyı deneyebilirsiniz. Peki, muhallebili bisküvili pasta nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? En kolay muhallebili bisküvili pasta tarifi için içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

        • Kaç kişilik: 4-6 kişilik
        • Hazırlama süresi: 15 dakika
        • Pişirme süresi: 25 dakika
        • Kalori: 1 dilim için 427 kcal

        Muhallebili Bisküvili Pasta Malzemeleri

        Muhallebisi için;

        • 5 su bardağı süt
        • 1 buçuk su bardağı toz şeker
        • 3 yemek kaşığı un
        • 1 paket vanilya
        • 3 yemek kaşığı tereyağı
        • 2 yemek kaşığı nişasta
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        Ara katlar için;

        • Kakaolu ya da sade pötibör bisküvi
        • İsteğe bağlı çikolata parçacıkları ya da meyve parçacıkları

        Muhallebili Bisküvili Pasta Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Tereyağı ve unu derin bir tencereye alın. Unu kavurmaya başlayın. Hafif un kokusu çıktıktan sonra sütü ve nişastayı ekleyin. Ancak sütü yavaş yavaş ilave etmeniz gereklidir. Aksi halde malzemelerinizde topaklanma meydana gelebilir. Bu işlem sırasında oldukça dikkatli davranın.
        • Ardından toz şekeri karışıma ekleyin ve karıştırın.
        • Muhallebi kıvam alana kadar pişirin. Çok koyu ya da çok sulu bırakmayın. Kıvamı tam ayarlanmalıdır. Muhallebinin üzerinde kabarcık oluştuktan sonra kıvam almaya başlamış demektir.
        • Hazırladığınız muhallebiyi ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın.
        • Fırına uygun dikdörtgen bir borcam ile bisküvileri yerleştirmeye başlayın. Bu aşama, muhallebili bisküvili pasta tarifinin en keyifli aşamasıdır. Öncelikle hafif süte batırdığınız bisküvileri borcamın tabanına yan yana gelecek şekilde dizin.
        • Üzerine bir miktar muhallebi ilave edin ve bisküvilerin üzerini kapatmasını sağlayın.
        • Muhallebinin üzerine kalan bisküvileri de süte batırarak yerleştirin. Üzerine tekrar muhallebiyi dökün ve her tarafa eşit şekilde dağılmasını sağlayın.
        • Bu tarifte yok ancak isteğe bağlı olarak üzerine çikolata sos kullanabilirsiniz.
        • Pastayı buzdolabında en az 2 saat bekletin.
        • Muhallebili bisküvili pastanız servise hazır. Dilerseniz servis sırasında pastanın üzerini meyve ya da çikolata parçacıkları ile süsleyebilirsiniz.

        Afiyet olsun.

        Tavuklu hünkar beğendi tarifi
        Tavuklu hünkar beğendi tarifi
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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