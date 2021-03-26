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Muhammed Ali'nin kitabı ölümünden 5 yıl sonra yayımlandı

Efsanevi boksörlerden biri olan Muhammed Ali'nin, kızı Hana Yasmeen Ali ile birlikte kaleme aldığı 'Kelebeğin Ruhu: Hayat Yolculuğuna Dair Düşünceler' adlı kitabı yayımlandı

Muhammed Ali'nin kitabı ölümünden 5 yıl sonra yayımlandı
Ölümünden 5 yıl sonra yayımlandı
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HABERTURK.COM / DHA

Mücadeleci ruhuyla tanınan, dünyanın en ünlü boksörlerinden Muhammed Ali'nin 'Kelebeğin Ruhu: Hayat Yolculuğuna Dair Düşünceler' adlı kitabı satışa çıktı.

'Kelebeğin Ruhu: Hayat Yolculuğuna Dair Düşünceler' de Muhammed Ali'nin hayattan öğrendikleri ve mücadelelerinden edindiği öğretiler yer alıyor. Doğruları İslam'dan öğrendiğini söyleyen Muhammed Ali, dini için savaşan, ırkı için mücadele veren ve inancıyla büyüyen savaşçı ruhlu bir insan olmasıyla tanınıyor.

Muhammed Ali, kitabında hayatının dönüm noktalarını, hayata dair izlenimlerini, yaşamındaki önemli noktalara dair yorumlarını bizzat kendi kaleminden anlatıyor. Boks hayatının ardından Parkinson hastalığına yakalanan ve sağlığıyla da mücadelesi başlayan Ali, yaşarken deneyimlediği farkındalığa da şu sözleriyle yer veriyor; "Beden ve zihin, hayatı deneyimlemek için sadece birer araçtır. Bu farkındalık benim Parkinson ile yaşamama yardım etti."

Ruhuna dokunan ve kalbine ilham veren ideallerin, hikâyelerin ve felsefelerin çoğunu İslâm hakkındaki çalışmalardan öğrendiğini belirten Muhammed Ali, kitabının 'İlk Yıllar' başlığını verdiği bölümünde, siyahi olmanın ona yaşattığı zorluklardan bahsediyor ve siyah olan her şeyin kötü ve itici kabul edildiğini ifade ediyor. Bu konuda dünyada bir fark meydana getireceğini belirten Muhammed Ali, "Boksun bana büyüdüğüm zamanlarda eksik olan siyah bir rol modeli olmam konusunda yardım edeceğini düşünüyordum" diyor. Kitap, onun ve kızı Hana Yasmeen Ali´nin bazı şiirlerini ve Muhammed Ali'nin tasavvufi düşüncelerini de içeriyor.

'Kelebeğin Ruhu: Hayat Yolculuğuna Dair Düşünceler'in ön sözü şöyle; "Bu kitap hayatımın bir yansımasıdır. En hatırlanmaya değer bazı deneyimlerimi tasvir ediyor ve şu an olduğum adam haline nasıl geldiğimi anlatıyor. Boksa başladığımdan beri uzun bir yol kat ettim. Tüm dünyayı dolaştım ve her türden insanla karşılaştım. Allah'ın herkesi yeryüzüne dağıtarak ve bizi farklı farklı yaratarak bu gezegeni güzelleştirdiğine inanıyorum. Milletlerimizin hedefi anlayış, farklılıklarımıza saygı ve benzerliklere övgü üzerine çalışmak olmalı. Farklılıktaki güzelliğe değer vermeliyiz. Eğer bütün çiçekler aynı şekilde, renkte ve boyutta olsaydı, dünya çok sıkıcı olurdu."

Muhammed Ali'nin Kariyeri
Maç Sayısı: 61
Galibiyet: 56 (37'si nakavt)
Mağlubiyet: 5

17 Ocak 1942'de doğan Muhammed Ali, 3 Haziran 2016'da 74 yaşındayken hayatını kaybetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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