İHA

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlamak”, “Covid-19 Tedbirlerine Uymamak” ve “Emre Aykırı Davranmak” konuları ile ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

İHA'nın haberine göre, daha önce mühürlenen bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Düzenlenen baskında 16 şüphelinin kumar oynadıkları belirlendi. Polis ekipleri şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 maddesi gereğince toplam 55 bin 504 lira idari para cezası işlemi uyguladı.

Öte yandan iş yerinin 7 Ocak 2021 tarihinde mühürlendiği ve mühür bozma işlemi ile ruhsatsız olarak faaliyetlerine devam ettiği belirlendi. Polis ekipleri, işyeri sahibi S.D. isimli şahıs hakkında ayrınca “Mühür Bozma” suçundan işlem yaprak işyeri tekrar mühürledi.