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Kırıkkale'de muhtar, doktoru tabanca ile tehdit etti! - Güncel haberler

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İHA

Kırıkkale'de babasını muayene ettirmek istediği doktoru ve hastanenin güvenlik görevlisini tabanca ile tehdit ettiği öne sürülen 30 yaşındaki muhtar tutuklandı.

İHA'nın haberine göre Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı bir köyün muhtarı olan K.D. (30), dün akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle babası M.D.'yi, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne getirdi.

K.D., acil serviste doktor D.A.Z. ile tartışma yaşadığı sırada özel güvenlik görevlisi F.G. de durumu yatıştırmaya çalıştı.

Bu sırada muhtar K.D.'nin, yanında taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla doktoru ve güvenlik görevlisini tehdit ettiği iddia edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan K.D., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.