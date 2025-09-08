Muhtar orman girişine sürgülü kapı yaptırdı: Yabancılar giremiyor
Bursa'nın Kestel ilçesinin kırsal Orhaniye Mahallesi'nde, orman yangınlarını önlemek amacıyla mahalle çıkışlarına sürgülü kapı sistemi yapıldı. Mahalle dışında yaşayanların ormana girişine izin verilmiyor. Muhtar Osman Yıldız, "Bu kapıları orman yangınların önlemek ve hırsızlığa engel olmak amacıyla yaptık. Mahalle sakinleri bu projemizden gayet memnun" dedi
Kestel ilçesindeki kırsal Orhaniye Mahallesi'nde orman yangınlarına yönelik önlem amacıyla sıra dışı bir yöntem uygulandı.
Muhtar Osman Yıldız, mahallenin ormana çıkış yollarına elektronik sürgülü kapı sistemi yaptırıp, çevreye güvenlik kameraları yerleştirdi.
Mahalle sakinleri orman bölgesinde bulunan tarlalarına gitmek için bağış yaparak kapının kumandasını temin edebiliyor. Mahalle dışından vatandaşların ise girişlerine izin verilmiyor.
Mahallenin 3 çıkışında sürgülü kapı bulunduğunu ve 1 bölgeye daha aynı uygulamanın yapılacağını söyleyen muhtar Osman Yıldız, "Önceden mahallemizde tedbir amacıyla, üzerinde kilit olan yine kapılar vardı. Bunlar ihtiyacı karşılamıyordu. Muhtarlığa başladığım 17 aylık süre boyunca, ormanın mevcut kapılarının kilit ve anahtarlarıyla uğraşmaktan bıktım. Bazı kişiler hırsızlık dahi yapıyordu. Bu projeye doğal olarak karşı çıkanlar oldu ama mahalle sakinlerimiz memnun. 147 yıllık bir yerleşim yeri burası. Daha geçen sene gelen bazı kişiler art niyetli şekilde farklı sosyal medya platformlarında paylaşımlar yaptılar. İlk başta burayı mahallenin girişi diye gösterdiler, oysa burası mahallenin girişi değil, ormanlara çıkışı. Bizim amacımız yangınları önleyip hırsızlığın önüne geçmek" diye konuştu.
Yıldız, mahalleye yapılan kapıdan köylerine gezmek için gelen kişilerin memnun olmadığını belirterek şunları söyledi: "Bu projeyi mahalle sakinlerimizle birlikte köyümüze destek olmak amacıyla kendi cebimizden yaptırmak istedik. Ve yaptırdık. Projemizi tamamladıktan sonra bu kez kendi imkanlarımızla, mahallemize traktör ve su tankerleri de alacağız. Bu çalışmalara devam edeceğiz. Mahallemizde yaşayan yaklaşık 500 kişinin 490'ı kapılardan memnun. Sadece gezmek için dışarıdan bazı kişiler hoşnutsuzluk yaşıyor. Biz kapıyı açmak için kumanda isteyenler bağış karşılığı kumandayı veriyoruz. Maddi durumu iyi olmayanlardan para istemiyoruz. Kendisinin sadece mahallemizde oturduğuna ilişkin belge alıyoruz. Kimseyle para pazarlığı yapmadık, kimseden zorunlu bir ücret talep etmiyoruz. Mahalle sakinlerimiz de bu durumdan oldukça memnun."
Mahalleye yapılan sürgülü kapılar sayesinde güvende hissedildiğini belirten Mehmet Aydın, "Bu kapı bizim için çok faydalı oldu. Burası kırsal bir mahalle, bilmeyenler rahatlıkla girip çıkabiliyor. Birkaç kez kaza tehlikesi yaşadık, orman girişi olduğu için araçlar hızlı geliyor. Böyle risklere gerek yok. Ücret konusunda hiçbir sorunumuz yok. Bu proje sayesinde kendimizi güvence altında hissediyoruz" ifadelerini kullandı.