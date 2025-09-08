Yıldız, mahalleye yapılan kapıdan köylerine gezmek için gelen kişilerin memnun olmadığını belirterek şunları söyledi: "Bu projeyi mahalle sakinlerimizle birlikte köyümüze destek olmak amacıyla kendi cebimizden yaptırmak istedik. Ve yaptırdık. Projemizi tamamladıktan sonra bu kez kendi imkanlarımızla, mahallemize traktör ve su tankerleri de alacağız. Bu çalışmalara devam edeceğiz. Mahallemizde yaşayan yaklaşık 500 kişinin 490'ı kapılardan memnun. Sadece gezmek için dışarıdan bazı kişiler hoşnutsuzluk yaşıyor. Biz kapıyı açmak için kumanda isteyenler bağış karşılığı kumandayı veriyoruz. Maddi durumu iyi olmayanlardan para istemiyoruz. Kendisinin sadece mahallemizde oturduğuna ilişkin belge alıyoruz. Kimseyle para pazarlığı yapmadık, kimseden zorunlu bir ücret talep etmiyoruz. Mahalle sakinlerimiz de bu durumdan oldukça memnun."